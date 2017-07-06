В 10 районах Республики Татарстан без света снова остались более 12,7 тыс. жителей. О новом отключении энергоснабжения стало известно около 8:00. Работы по возвращению света в дома продолжаются.

Сейчас без электричества остаются 1538 домов, а также 13 фидеров и 192 трансформаторные подстанции. Проблему ликвидируют 59 аварийно-восстановительных бригад электростетей. Как сообщает ИА «Татар-информ», всего к работам привлечено 175 человек и 77 единиц техники.

Ранее, 5 июля, без света остались 106 населенных пунктов Татарстана. Аварийные отключения на территории республики произошли по вине разгулявшейся стихии. Восстановительные работы удалось провести быстро, и свет в дома вернулся в районе 21:00.