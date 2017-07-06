Лучшим клиентом для банка является человек, который не нуждается в кредите. Об этом заявил председатель совета директоров Промсвязьбанка Алексей Ананьев.

В ходе выступления на XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции банкир добавил, что стагнация для банковского бизнеса является таким же негативным фактором, как и рецессия, сообщает RNS. Он пояснил, что реальная жизнь клиентов банка и их возможности не улучшаются при изменении макроэкономических цифр, как не меняются способности клиентов к инвестициям, не улучшается покупательная способность клиентов клиентов банка. Ананьев заявил, что улучшение клиентского климата и повышение конкуренции можно рассматривать как негативную ситуацию.

«Те, кто выживают в этих обстоятельствах и продолжают работать с банками в кредитных взаимоотношениях, те клиенты, безусловно, улучшают состояние к лучшему, становятся здоровее», — подвел итог глава совета директоров Промсвязьбанка.