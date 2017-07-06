Накануне по Башкирии прокатилась волна гроз и ливней, больше всего пострадали города Туймазы и Октябрьский. В Туймазах автовладельцы были вынуждены выталкивать свои автомобили из луж.

Также шквалистый ветер повалил деревья и крупные ветки в Демском, Калининском, Ленинском, Орджоникидзевском и Советском районах Уфы. Пострадавших нет. Ночью без электроэнергии в течение некоторого времени оставались два жилых дома в Калининском районе, силами ПО «УГЭС» электроснабжение было оперативно восстановлено.

Как напоминает «МедиаКорСеть», в республике действует штормовое предупреждение, скорость ветра может достигать 25 метров в секунду.