Предварительные слушания по иску бывшей супруги главы «Норильского никеля» Владимира Потанина Натальи о взыскании с него около 850 млрд рублей отложены Пресненским судом Москвы до 27 июля, сообщил представитель истицы Павел Коновалов.

Заседание было открыто требованием защиты Потанина провести слушания не в открытом, а закрытом режиме в связи с оглашением информации о личной жизни их доверителя. Представители Натальи Потаниной выразили протест, однако суд его отклонил. Дальнейший процесс также пройдет в закрытом режиме.

«Суд сегодня начал предварительные слушания, но отложил их на 27 июля», — сообщил адвокат Потанина.

Напомним. ранее суд отклонил иск Натальи Потаниной о взыскании с бывшего супруга более 215 млрд рублей в качестве компенсации за акции компании «КМ Инвест».