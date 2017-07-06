Парк самолетов для авиаперевозок на Колыме планируется обновить. Об этом шла речь на совещании губернатора с представителями авиакомпаний «Сибирская легкая авиация» и «ИрАэро».

В частности, в лизинг могут быть приобретены воздушные суда L-410. Этот двухмоторный самолет способен перевезти 19 пассажиров на расстояние 1,5 тыс. км. Его скорость — от 310 до 400 км/ч. Стоимость судна — 400 млн рублей с НДС, а срок лизинга — 10 лет, уточняет ИА MagadanMedia.

По словам и.о. министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области Сергея Ерохина, при соблюдении некоторых условий можно рассчитывать на возмещение части затрат платежей по лизингу. К примеру, можно получить субсидию на первый взнос за счет федерального бюджета.

В руководстве региона полагают, что развивать малую авиацию сейчас целесообразно. Это, в частности, объясняется ростом новых горнорудных предприятий, которые находятся в удалении от административного центра. Авиаперевозки персонала в данном случае будут дешевле, чем автотранспорт.

К тому же местные жители смогут быстро и и комфортом добраться до нужного пункта на Колыме.