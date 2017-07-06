Треть украинских банков пострадали от масштабной кибератаки на Украине в конце июня, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что при этом информационные системы Нацбанка не повреждены.

«На сегодня все эти банки уже минимизировали последствия действий злоумышленников и почти полностью возобновили свою работу в обычном режиме», — говорится в сообщении на сайте НБУ.

Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.