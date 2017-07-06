Строительство двух новых парков, которые появятся в Южном округе, а также вблизи Эндокринологического научного центра на юго-западе столицы, началось в Москве. Они сообщается на официальном портале правительства Москвы.

Общая площадь парка «ЗиЛ» составит 10 га. На территории появятся спортивные площадки и пруд, разобьют газон и высадят более 700 деревьев и около 3 тыс. кустарников. Также в зеленой зоне появятся цветники.

Парк вблизи Эндокринологического научного центра поделят на верхнюю и нижнюю зоны. Перепад между ними составит 2–3 м. Его планируют укрепить при помощи подпорных стенок. Протяженность составит 16,5 га.

На территории появятся искусственные холмы высотой до 3 м.

Общая площадь зеленых зон в Москве увеличится благодаря двум новым паркам почти на 27 га. Открыть их для горожан запланировано к сентябрю, пишут «Дни.Ру».