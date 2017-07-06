Сотрудники правоохранительных органов Кировского района Санкт-Петербурга проводят проверку по факту гибели гражданских супругов. Предположительно они выпали с 25-го этажа.

Утром 6 июля в районе 8:00 тела мужчины 34 лет и женщины 37 лет были обнаружены у дома 10 по проспекту Народного Ополчения. По предварительным данным, пара вошла в дом и поднялась на чердак, с которого упала вниз, сообщает ИА «Невские новости».

Личности погибших уже установлены. Они проживали в доме неподалеку — на улице Танкиста Хрустицкого. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, назначены экспертизы. Обстоятельство произошедшего уточняются.