Польша и США, возможно, не ограничатся сделкой на поставку в республику комплексов Patriot, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

По его словам, у Польши есть большие планы по модернизации своих вооруженных сил и подписание соглашения о поставке комплексов Patriot, возможно, станет не единственным конкретным итогом визита в республику президента США Дональда Трампа, передает Bloomberg.

Ващиковский добавил, что тема модернизации вооруженных сил Польши будет обсуждаться на сегодняшних переговорах Трампа с польским руководством. Ващиковский подтвердил, что Польша рассчитывает не увеличение численности войск США на своей территории.

Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда признался в телеэфире, что Польша хочет постоянного присутствия армии США в стране и увеличения числа американских военных в республике.