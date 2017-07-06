Иск с требованием выплаты в размере 50,8 млн рублей подал государственный Фонд кино к компании Enjoy Movies. Об этом пишет газета «Ведомости».

Иск касается тех средств, которые были выделены компании на производство фильма «Защитники» при условии их возврата на 100% в течение нескольких месяцев после выхода фильма в прокат, однако Enjoy Movies не смогла вовремя вернуть 50 млн рублей в связи с блокировкой своих счетов по требованию Федеральной налоговой службы.

Как сообщает телеканал «360», представители компании заявили о намерении обратиться в московский арбитраж с заявлением о признании компании банкротом.

Фильм «Защитники» вышел на экраны в феврале 2017 года. Бюджет картины составил 320 млн рублей, однако фильм не окупился, собрав в прокате всего 272 млн рублей.