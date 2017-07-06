ДТП с участием рейсового автобуса произошло в центре Тюмени. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По данным ведомства, водитель автомобиля Volkswagen не предоставил преимущество автобусу, который двигался по полосе, выделенной для общественного транспорта, в результате чего произошло столкновение.Травмы различной степени тяжести получили мужчина из иномарки и пожилая пассажирка автобуса, передает ИА «Ура.ру».

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.