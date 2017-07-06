Территория провинции Алеппо в Сирии полностью освобождена от боевиков запрещенной на территории России организации ИГ («Исламское государство»). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга в четверг.

Операция была проведена правительственными войсками САР при поддержке ВКС России в районе Ханасера, заявила Захарова.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, освобождено порядка 1,5 тыс. кв. км территории, передает RT.

Военные, подконтрольные Дамаску, сначала полностью блокировали террористов, а затем зачистили ханасерский котел. Боевиков выдавили на открытую пустынную местность под удары сирийских ВВС и ВКС РФ.