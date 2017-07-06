Росстандарт сообщил об отзыве ООО «Ульяновский автомобильный завод» 11 068 автомобилей Hunter из-за проблем с гидроусилителем руля.

Производитель должен отозвать автомобили, реализованные с марта 2014 года по сентябрь 2017 года, с указанными в приложении к уведомлению VIN-номерами, говорится в пресс-релизе Росстандарта.

«Причиной отзыва автомобилей УАЗ («Хантер») является возможно установленные нагнетательные шланги гидроусилителя руля ненадлежащего качества», — сообщает ведомство.

Представители завода, как сказано в сообщении, проинформируют владельцев о необходимости предоставить автомобиль для бесплатной замены некачественного узла.