Министерство природы РФ поддержало инициативу местных жителей, ученых, экологов и властей по созданию на Итурупе новой федеральной особо охраняемой природной территории. Она появится в границах уже существующего на острове регионального заказника «Островной».

Один из инициаторов проекта, главный лесничий Курильского лесничества Андрей Кораблев объяснил, что изменение статуса заказника позволит организовать на более высоком уровне охрану животного и растительного мира, создаст базу и условия для научных исследований, поскольку территория Итурупа является малоизученной и труднодоступной, сообщает ИА SakhalinMedia.

Позже заказник будет объединен с ФГБУ «Государственный заповедник «Курильский», для того чтобы слить заповедник «Курильский», заказники «Малые Курилы» и «Островной». Эксперты объясняют необходимость в этом общностью биологических ресурсов, климатических условий и геологической истории.

Для подготовки проекта правительственного акта о создании заказника, необходимо представить в Минприроды результаты комплексного обследования территории, поскольку для организации заказника регионального уровня этого не требовалось.

Региональный заказник «Островной» появился на Итурупе в 1986 году. Его площадь составляет 80 тыс. га. Территория заказника занимает южную часть острова.