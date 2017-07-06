Роспотребнадзор по Тверской области устанавливает причины массового отравления на свадьбах. В субботу, 1 июля, в Доме торжеств Golden Plaza свадебные банкеты проводили две пары новобрачных. В общей сложности за столами сидело около 160 человек.

На второй и третий день многие почувствовали характерные признаки пищевого отравления, в том числе дети и беременная новобрачная. Некоторым вызывали скорую помощь, другие лечились дома.

Как передает ИА «ТВЕРИГРАД», многие гости приехали на свадьбу из других городов, поэтому точное число пострадавших не установлено. Как считают клиенты заведения, причиной плохого самочувствия могли стать салаты, которые еще во время торжества многим из гостей показались несвежими.

В региональном управлении Роспотребнадзора начато расследование по факту пяти подтвержденных случаев острой кишечной инфекции. По словам управляющего Golden Plaza Ольги Ивановой, официальных документов о том, что причиной ухудшения самочувствия гостей заведения стала некачественная пища, нет.