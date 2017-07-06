Беспорядки в Венесуэле
Сторонники оппозиции участвуют в митинге против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
С момента начала демонстраций в апреле было задержано свыше 3,6 тыс. человек
В начале июля вооруженные люди напали на больницу и штаб оппозиции в Венесуэле
Сторонница оппозиции участвует в митинге против правительства главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
За время протестов погибло свыше 90 человек
Участники беспорядков подожгли в Каракасе полицейский участок в районе муниципалитета Либертадор и автомобили сотрудников правопорядка в районе Сан-Мартин
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес в окружении журналистов. Ранее президент страны Николас Мадуро возложил на него ответственность за происходящие беспорядки
По словам главы НПО «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро, 452 человека из числа задержанных предстали перед военным трибуналом, 438 являются политическими заключенными
В общей сложности под стражей до сих пор находится свыше 1,1 тыс. человек
Одно из главных требований манифестантов — проведение в стране досрочных президентских выборов
Демонстранты готовят зажигательные смеси
В результате беспорядков пострадало порядка 1,5 тыс. человек
6 июля группа людей, собравшихся у здания полиции в районе муниципалитета Либертадор, забрасывала участок бутылками с зажигательной смесью. В Сан-Мартине тем временем была слышна стрельба