Погода на Верхней Волге вызывает большие опасения. Поволжье в четверг накроют ливневые дожди, такую информацию разместил у себя на странице в Facebook специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня самые большие опасения вызывает погода на Верхней Волге. Южный циклон накануне слился с другим — северным, образовав гигантскую циклоническую депрессию. Вихрь замедлился, и все испарения с поверхности Волги сегодня продолжат возвращаться на землю с ливнями. Они снова будут чрезвычайно интенсивными», — заявил Тишковец.

По словам синоптика, в отдельных районах Поволжья ожидается столько дождей, сколько в российских субтропиках не проливается за месяц.

«В Чебоксарах к исходу сегодняшнего дня может вылиться 61 мм осадков. К слову, ветхозаветный потоп 30 июня принес в Москву 65 мм. В Нижнем Новгороде за четверг может вылиться месячная норма. 65 мм — за ближайшие сутки 86% от месячной нормы (норма 76 мм), рекорд — 72 мм (1928 год). В Татарстане и Мордовии ливни станут постепенно ослабевать», — сказал он.

Синоптик считает, что циклон будет смещаться на северо-восток, где, постепенно деградируя, через несколько дней прекратит свое существование.