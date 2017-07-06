Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подписать дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Документом предлагается ввести уголовную ответственность за вербовку в террористы, обучение или попытки подготовки людей для терактов, участие в теракте, а также за попытки проникнуть на территорию другого государства с целью совершения террористических действий.

Кроме того, предлагается усилить наказание за умышленное предоставление или сбор средств, а также организацию подобных поездок.

В настоящее время дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года подписан более 30 государствами и ратифицирован в шести странах.