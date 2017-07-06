Специалисты провели первую в истории строящегося в Ростове-на-Дону аэропорта Платов летную проверку аэронавигационного оборудования.

Как сообщает RostovGazeta, проверку осуществлял самолет-лаборатория. В него внедрили спецоборудование, после чего лайнер облетел средства радиотехнического обеспечения полетов. Помимо этого, стартовала проверка радиомаячной системы. Специалистам предстоит проверить радиолокатор и светосигнальные системы, которые оценят по ряду параметров.

Напомним, новый аэропорт в Ростове-на-Дону планируется открыть в декабре 2017 года. Воздушная гавань получила официальное название «Платов» в честь атамана Донского казачьего войска, героя войны 1812 года Матвея Платова. Его имя было выбрано в 2016 году в ходе народного голосования.

Предполагается, что аэропорт Платов станет новым транспортным узлом международного уровня, обеспечивающим стыковку авиарейсов между странами Азии, СНГ и Европы. Новый аэропорт сможет принимать до 8 млн человек ежегодно.

Общий объем финансирования проекта составляет 37,2 млрд рублей. Из них порядка 18 млрд выделены из федерального бюджета, более 907 млн предусмотрено в областной казне. Остальные принадлежат главному инвестору — группе компаний «Ренова». Возведение объекта ведется с 2014 года.