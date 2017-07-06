МИД РФ потребовал от властей Азербайджана прекратить этническую дискриминационную практику в связи с запретом на въезд в Азербайджан ряду граждан РФ.

«Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами», — говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД вынуждены констатировать, что приезжающие в эту страну граждане РФ дискриминируются по этническому признаку.

По данным МИД РФ, с начала текущего года 25 гражданам РФ было отказано во въезде в Азербайджан. Согласно сообщению ведомства, россияне задерживались в аэропорту Баку, а затем высылались за собственный счет.