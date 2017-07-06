В пяти районах Нижегородской области обнаружено пять новых колоний европейского степного сурка (байбака). Это вид числится в Красной книге региона.

В 2010 году популяция составляла около 730 особей. Численность животных в этом году станет известна в IV квартале, сообщает ИА «НьюсНН». Впервые были отмечены две колонии сурка в Сеченовском районе. С середины 1980-х годов европейский степной сурок начал самостоятельно расселяться по остепненным участкам региона, образовывать новые колонии и существенно расширил границы своего обитания.

В прошлом вид был широко распространен в степной зоне Евразии. Распашка степей и неумеренная добыча значительно сократили ареал. С середины 50-х годов XX века байбак исчез на большей части территории европейской части РФ. Феномен возрождения европейского степного сурка объясняется организацией строгой охраны вида.