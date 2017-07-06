Уголовное дело возбуждено по факту смерти 61-летнего жителя поселка Хинганск в ЕАО. Он скончался от укуса лошади.

Как выяснило следствие, конь находился на выгуле у жилых домов поселка без присмотра владельца. Мимо проходил местный житель. Он чем-то не угодил коню, и тот укусил его за шею. Через некоторое время пострадавший скончался.

Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма шеи с переломом гортани. Дело в отношении владельца животного завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как напоминает ИА EAOMedia, закон Еврейской автономии еще в 2014 году установил правила выгула и безопасного для окружающих содержания домашних животных.