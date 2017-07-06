Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что покупка систем ПВО Patriot была бы невозможна без помощи президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

«Теперь это дает безопасность перед любым врагом, который может Польше угрожать», — приводит слова Мачеревич «РИА Новости». При этом он подчеркнул, что Patriot позволит Польше «эффективно противодействовать российским системам «Искандер».

Напомним, Минобороны Польши и США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Поставки начнутся в 2022 году. Подписание документа состоялось в четверг в Варшаве во время визита Трампа в Польшу.