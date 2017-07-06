Прокуратура Ленинского района Ульяновска возбудила уголовное дело против управляющей компании, по вине которой семья из трех человек отравилась угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По данным ведомства, ЧП произошло в марте текущего года. В результате женщину и двоих ее детей с отравлением угарным газом доставили в больницу. В ходе прокурорской проверки установлено, что в квартире, где проживала пострадавшая семья, на кухне к вентиляционному каналу был подключен металлический рукав электровытяжки, препятствующий естественной тяге.

«Некомпетентные действия должностных лиц коммерческой структуры создали угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в многоквартирном доме № 52 по улице Розы Люксембург», — приводит заявление надзорного ведомства 1ul.ru.

Санкция статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.