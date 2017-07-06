Экс-президент Украины Виктор Янукович считает судебный процесс в Оболонском районном суде Киева политическим ток-шоу, подано заявление о невозможности осуществления правосудия и продолжении процесса, заявил адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк.

Адвокат заявил перед началом заседания суда, что Генпрокуратура попыталась легитимизировать процесс путем назначения госзащитника из Центра бесплатной правовой помощи, а суд без участия Януковича не будет иметь юридической силы.

«Только что защитой было подано заявление, которым констатирована невозможность совершения правосудия. Янукович поставил точку в этом процессе, который стал политическим ток-шоу. Количество правонарушений, которые были совершены Генпрокуратурой и судом, ставят на нем точку и приводят к никчемности любого решения», — сказал Сердюк.

По его словам, Янукович не отказался от борьбы и передал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте в 2014 году. В этом заявлении экс-президент прояснил все события, и на основании документа должны быть опрошены все причастные лица, в том числе генпрокурор Юрий Луценко.

Сердюк также заявил, что было подано заявление об уголовном правонарушении в связи с незаконным формированием состава суда, который должен принимать решение под колоссальным давлением. Адвокат добавил, что защита Януковича намерена ускорить подачу заявлений во все международные инстанции.