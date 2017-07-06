Мониторинг дорог в Биробиджане, на которых в этом году был проведен ремонт, провели общественники. Выяснилось, что на многих дорогах уже образовались трещины и ямы. Речь идет об объектах, нанесенных на интерактивную «Карту убитых дорог».

В частности, такая ситуация складывается на улице Попова в поселке «13 км» на окраине Биробиджана. Его жители жаловались на то, что на дороге «очень большие ямы». К тому же, в дачный сезон движение здесь становится более активным. Здесь был проведен ямочный ремонт, однако дорожные службы заделали только самые крупные выбоины, оставив мелкие.

В региональном отделении ОНФ ИА EAOMedia заявили, что городские власти, судя по всему, решают проблему дорог лишь частично. С «убитыми» дорогами поможет справиться только капитальный ремонт, поскольку в некоторых местах полотно изношено полностью.