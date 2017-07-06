Испытания вертолетов Ка-52К планируется завершить до конца 2019 года
Испытания корабельного вертолета Ка-52К планируется завершить до конца 2019 года, сообщает ТАСС.
«Соответственно, первые поставки в интересах Минобороны запланированы сразу после испытаний», — завили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).
От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла под размещение тяжелого вооружения и механизма складывания лопастей для компактного расположения в трюме корабля.