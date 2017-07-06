Авария на подстанции «Бузулукская» обесточила три района в Оренбургской области. В результате без электроснабжения остались более 130 тыс. человек.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», причиной отключения электроснабжения стал сильный ветер, из-за чего произошло отключение автотрансформатора. Обесточенным остается и город Бузулук с населением порядка 86 тыс. человек.

В настоящее время специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам. Для электроснабжения объектов жизнеобеспечения в населенных пунктах, попавших в зону отключения, направлено 26 мобильных дизельных электростанций, автомобили с топливом и бригады, обслуживающие резервные источники питания.