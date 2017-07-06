Госдума одобрила во втором чтении законопроект о создании условий для развития туристско-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке. В частности, он вводит нулевую ставку по налогу на прибыль организаций, которые занимаются такой деятельностью на территории ДФО. Прежде всего речь идет о гостиницах.

Документ устанавливает критерии для организаций, которые могут претендовать на такие льготы. Так, их доходы от туризма должны составлять не менее 90% от всех доходов. Они не должны применять пониженные ставки по налогу на прибыль и совершать операции с ценными бумагами в налоговый период.

Нулевая налоговая ставка будет действовать до 31 декабря 2021 года, сообщает ИА AmurMedia.