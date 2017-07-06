В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края появится центр разведения снежных барсов (ирбисов). Уже созданы специальные вольеры для животных.

Организация будет готовить детенышей ирбисов к жизни на воле. Котят привезут из Татарстана, где появится центр репродукции барсов, передает Сибирское агентство новостей.

Планируется создать криобанк, а также условия для временного размещения маточного поголовья. В Красноярский край котята переедут в восьмимесячном возрасте. Идет активная работа по подготовке всего необходимого для питомцев, сообщает ТАСС.

По данным Всемирного фонда дикой природы России, общая численность снежных барсов за последние 16 лет снизилась на 20%. Кроме браконьерства к этому привело и изменение климата. В России численность удалось стабилизировать на уровне 70–90 особей.

Российские эксперты также много внимания уделяют изучению жизни этой самой большой кошки на планете. В частности, как писали «Известия», на Алтае, где обитает большая часть этого исчезающего вида, ирбисов отслеживают с помощью фотоловушек GPS. В биосферном заповеднике были установлены устройства, которые сами отправляют фото попавших в них диких кошек.