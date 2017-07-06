Устранение выявленных Ростехнадзором нарушений на нефтеперерабатывающих заводах «Башнефти» обойдется в 40–45 млрд рублей, заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов на заседании Госсобрания республики.

По его словам, «Башнефть» сейчас проводит переоценку состояния материальной части своих НПЗ. Хамитов сказал, что НПЗ «Башнефти» считались лучшими в стране, однако проверка Ростехнадзора выявила порядка 3,5 тыс. нарушений различной степени важности, от мелких до крупных. По его словам, ответственные узлы требуют доработки.

«Потребуется порядка 40–45 млрд рублей на то, чтобы эти предприятия привести в порядок. План такой у «Роснефти» (основной акционер «Башнефти») есть, он сформулирован и положен на бумагу. Я думаю, в ближайшее время будет принят», — сказал Хамитов.