Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — топлива и энергетики Светланы Бородулиной, жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова и курортов и туризма Сергея Стрельбицкого.

Он также заявил об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко. Об этом глава полуострова написал на своей странице в Facebook.

По словам главы Крыма, кадровые перестановки согласуют на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу. Аксенов добавил, что на пост министра курортов и тризма он представит кандидатуру Вадима Волченко. На должности министров топлива и энергетики и жилищно-коммунального хозяйства будут назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк.

На замещение должностей глав администраций Ялты и Судака пройдет открытый конкурс, отметил глава полуострова.

«В работе коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров — естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти», — написал Аксенов.