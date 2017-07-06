Одно из строящихся зданий загорелось в парке «Северный» в Хабаровске. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, о пострадавших пока сообщений не было.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю, днем поступил вызов о том, что в парке горит двухэтажное здание. Расчеты были на месте происшествия уже через несколько минут — пожарная часть находится поблизости от парка. В итоге возгорание было локализовано примерно за 15 минут, а через час пожар полностью ликвидировали.

Общая площадь возгорания — 100 кв. м. Повреждены наружная стена, башня и крыша здания. Огнем был охвачен газовый баллон, однако пожарным не удалось допустить его взрыва.

Причины случившегося пока неизвестны. На месте происшествия работают специалисты, которым предстоит это установить.