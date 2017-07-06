Российский художник Вася Ложкин (настоящее имя — Алексей Куделин) посвятил свою новую картину неутешительному состоянию ярославских дорог. На полотне изображены три человека, которые объясняют подрядчику, как ремонтировать дорогу, чтобы она сразу вышла из строя. У большинства ярославцев картина вызвала бурный восторг.

Как сообщил сам художник, на создание арт-объекта его вдохновил личный опыт езды по местным дорогам. Вася Ложкин рассказал, что несколько лет назад перебрался жить в Ярославль. Живописец признался, что город ему в целом нравится, единственное, чем он недоволен, — это плохое состояние дорог, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Художник и музыкант Вася Ложкин известен своими сатирическими картинами, в которых высмеиваются современные стереотипы. Зачастую центральными персонажами картин художника являются коты, зайцы, лампочки и пр.