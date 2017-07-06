Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд интернет-сайтов с националистическим контентом, которые поддерживают запрещенные в РФ организации «Правый сектор», ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусра», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе надзорного ведомства.

Среди сайтов, на которых была обнаружена информация националистического характера, такие как «Спутник и Погром», «Русский сектор», «Правый взгляд» и др.

По мнению надзорного ведомства, эти сайты провоцируют национальную и религиозную рознь, что формирует угрозы общественной безопасности и побуждает к экстремизму.