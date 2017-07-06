С 1 июля в Хабаровском крае началась лососевая путина. В промысле участвуют около 80 предприятий, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. Всего же здесь зарегистрировано 150 рыбодобывающих предприятий.

Сейчас промысел лосося идет в подзоне Приморья. Сюда входят бассейн реки Амур, Татарский пролив, Ванинский и Советско-Гаванский районы. С прошлого года запрет на ловлю сетями действует в реках Копи, Тумнин и Ботчи. Здесь разрешено только традиционное и спортивно-любительское рыболовство, отмечает ИА AmurMedia.

По словам главы краевого комитета рыбного хозяйства Кириллла Фирсова, этот год считается неурожайным для горбуши. Доведенный объем вылова — более 12 тыс. т. Что касается кеты, то, по прогнозам, объем вылова составит до 13,5 тыс. т. Квота на вылов пресноводной рыбы — 546 т.

В прошлом году промышленники выловили в общей сложности 375 тыс. т водных биологических ресурсов. Сейчас Хабаровский край занимает третье место в ДФО по эффективности использования водных ресурсов — за последние несколько лет этот показатель вырос на 40%.