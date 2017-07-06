Следователи Следственного комитета (СК) России пресекли в Московской области деятельность преступной банды, которая причастна к убийствам не менее 18 человек, включая главу Сергиева Посада Евгения Душко, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи установили членов банды и пресекли ее деятельность в ходе расследования убийства Евгения Душко. СК отмечает, что эту банду создал в 1999 году Константин Пискарев, известный также по прозвищу Костя Большой. Банда создавалась с целью убийства граждан, которые по разным причинам становятся на пути коммерческих интересов лидера группировки.

«В качестве участников в нее вошли Сергей Александров, Сергей Юрьевич Безруков, Александр Замятин, Денис Земцов, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин, Игорь Сарьян, Андрей Столяров, Дмитрий Юров, а также иные лица», — сообщила Петренко.

Следователи заявляют, что за период существования банды ее члены совершили не менее 18 убийств, в том числе убийство главы городского поселения Сергиев Посад Душко.

В 2011 году между Костей Большим и Душко произошел конфликт, связанный со служебной деятельностью главы городского поселения. В результате конфликта могли пострадать коммерческие интересы лидера банды. 22 августа 2011 году Душко был убит во дворе своего дома семью выстрелами практически в упор. Перед этим член группировки Безруков собирал информацию о графике и жизни жертвы. По данным следствия, банда отличалась высокой степенью дисциплины, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией, что и помогало преступникам долгое время уходить от ответственности.

По словам Петренко, расследование было поручено одному из лучших следователей СК РФ, благодаря чему и привело к результатам. При обыске в ходе расследования был обнаружен большой схрон с оружием.

В отношении 10 участников банды, включая ее лидера, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Члены группировки обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о бандитизме (ч.ч. 1, 2 ст. 209), убийстве (ст. 105), похищении человека (ст. 126) и статьей 222 о незаконном обороте оружия.