В результате столкновения маршрутного автобуса и легковой машины в Белорецком районе Башкирии погибли три человека, передает ТАСС.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (06:00 мск) на 189-м км автодороги Стерлитамак–Белорецк–Магнитогорск.

По данным ГИБДД, легковая автомашина «ВАЗ» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом марки ПАЗ.

Мужчина и две женщины из легкового автомобиля погибли, три пассажира автобуса не пострадали.