Врачи подтвердили гибель еще одного человека в результате ливневых дождей на юго-западном японском острове Кюсю.

Погибшим оказался 43-летний мужчина. Он был найден в месте, где сошел сильный оползень в городе Хита в префектуре Оита передает агентство Kyodo.

Таким образом, число погибших выросло до двух человек. Ранее сообщалось, что полиция обнаружила тело одного человека в городе Асакура в префектуре Фукуока. Число пропавших без вести по данным разных источников - от 18 до 22 человек. При этом, поступают сообщения о том, что спасатели обнаружили живыми пять человек в городе Кацурагава в префектуре Фукуока, которые ранее числились пропавшими без вести. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее на острове Кюсю была объявлена срочная эвакуация. Сообщение о ней получили 556 тыс. жителей.