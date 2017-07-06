Мэр города Баркисимето, столицы штата Лара в Венесуэле, Альфредо Рамос заявил о шуме моторов военных самолетов в местном аэропорту, что свидетельствует, по его мнению, о запуганности президента Николаса Мадуро.

Как считает Рамос, Мадуро поддерживает «лишь военная верхушка». Также, по мнению градоначальника, это говорит о том, что глава государства «напуган».

«В этот час слышно, как работают двигатели военных самолетов в аэропорту Баркисимето», — написал Рамос в Twitter.

A esta hora se escuchan movilización d aviones militares en el aeropto de bqto.El dictador está asustado,solo lo sostiene la cúpula militar — Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) July 6, 2017

Напомним, с апреля в Венесуэле продолжаются протесты, вызванные противостоянием Верховного суда и парламента страны, который контролирует оппозиция. За это время погибли не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тыс. человек, продолжаются задержания.

Ранее мятежный офицер Оскар Перес угнал вертолет полиции и обстрелял здание Верховного суда, после чего совершил посадку на крышу одного из зданий в Каракасе и записал видеообращение. В нем он призвал президента уйти со своего поста, а также сообщил, что является членом подпольной организации венесуэльских военных, стоящих на страже демократических свобод и конституции страны.