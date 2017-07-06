В Киргизии завершилась операция по задержанию экстремистов из запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Четверо подозреваемых были пойманы в Джалал-Абадской области на юге страны, сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД.

«В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемых лиц обнаружено и изъято большое количество материалов экстремистского характера», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Подозреваемым может грозить наказание по статье Уголовного кодекса Киргизии «Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды».

В апреле этого года в Киргизии был задержан уроженец Ошской области 1994 года рождения. По данным ГКНБ, молодой человек намеревался совершиться теракт 9 мая на территории СНГ.