Порядка 15,6 тысячи жителей Прикамья остались без электроснабжения. Причиной перебоев стали сильный порывистый ветер и ливни.

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в Перми, а также Карагайском, Усольском, Ильинском, Нытвенском, Октябрьском, Чусовском, Кудымакарском, Юсьвинском и других районах региона, передает EnergyLand.info.

В компании «Пермэнерго» сообщили, что готовились к подобному развитию событий. В настоящий момент в регионе действует штаб по ликвидациям последствий непогоды, введен особый режим работы.

Поиском повреждений линий электропередачи занимаются свыше 30 бригад , задействовано более 30 единиц техники. Также решается вопрос с временным электроснабжением социально-значимых объектов.

Энергетики работают в тесном взаимодействии с региональными властями и подразделениями ГУ МЧС России.