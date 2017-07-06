Центральная избирательная комиссия Киргизии приняла от 16 человек заявления о выдвижении кандидатами в президенты страны, при этом лишь двое из них представляют политические партии, остальные е являются самовыдвиженцами.

В ЦИК заявили, что последнее заявление было получено от члена адвокатской коллегии «Мукар и профи» Мукара Чолпонбаева и процесс выдвижения новых кандидатов продолжается. В Центризбиркоме сообщили, что из поступивших 16 заявлений лишь два были поданы представителями политических партий — Темиром Сариевым и Бакытом Торобаевым, передает ТАСС.

В список уже подавших заявления вошли экс-премьер Омурбек Бабанов, который находится под стражей по обвинению в коррупции, а также лидер парламентской фракции «Ата-Мекен» («Отечество») Омурбек Текебаев. Также ожидается выдвижение на партийном съезде пропрезидентской Социал-демократической партии нынешнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Несмотря на то, что в итоговом списке будет несколько десятков выдвиженцев, реально на пост президента Киргизии будут претендовать 3-4 человека, остальные же кандидаты используют выдвижение для саморекламы.