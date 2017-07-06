Оборонные предприятия КНДР имеют неограниченные возможности, что подтверждает успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14», говорится в комментарии агентства ЦТАК.

Информагентство отмечает, что Пхеньян не намерен обсуждать свои ядерную и ракетную программы до тех пор, пока США не откажется от враждебной политики по отношению к КНДР, передает ТАСС.

В сообщении указывается, что новая ракета способна достичь континентальной части США.

«Поэтому всем тем, кто желает иметь дело с народной республикой, мы рекомендуем осознать это обстоятельство», — резюмирует ЦТАК.

Северная Корея совершила запуск ракеты «Хвансон-14» во вторник, 4 июля. Испытания были признаны успешными.

Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, страна завершила стратегическое вооружение страны, которое теперь включает в себя ядерные и водородные бомбы, а также межконтинентальные баллистические ракеты.