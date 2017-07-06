Прокуратура Сахалинской области занялась проверкой после публикаций СМИ о сотруднице детского отделения Макаровской центральной районной больницы, унижавшей ребенка.

По результатам предварительной проверки были выявлены нарушения в работе органов опеки Макаровского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в Макаровском районе подростки и их родители, нуждающиеся в проведении индивидуальной профилактической работы, не ставятся своевременно на учет, проведение с ними необходимых мероприятий организовано ненадлежащим образом, функции опеки и попечительства осуществляются не в полном объеме», –– говорится в сообщении. При этом надзорный орган потребовал провести внеплановую проверку лечебного учреждения в Макарове.

Согласно имеющимся данным, выявлено бездействие компетентных органов, которое привело к нарушению прав двух несовершеннолетних жителей города Макарова и поставило под угрозу их жизнь и здоровье.