Бывший гендиректор китайской корпорации Sinochem Group Цай Сию исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и лишен занимаемых должностей за коррупцию.

Цай Сию, согласно заключению ЦК КПК по дисциплине, не только нарушал партийную дисциплину, но и расходовал государственные средства в личных целях, а также выдвигал на посты свих знакомых и родственников.

Внутрипартийная проверка показала, что Сию неоднократно действовал в интересах третьих лиц, получая от них ценности и деньги. Комиссия ЦК КПК приняла решение об изъятии этих ценностей. Высокопоставленные члены КПК в Китае сначала проходят проверку комиссией по дисциплине, которая затем может передать дело в суд.

Напомним, 1 июня по делу о коррупции был приговорен к пожизненному заключению другой высокопоставленный чиновник — вице-губернатор китайской провинции Гуандун Лю Чжигэн. Тогда сообщалось, что Лю Чжигэн получил в общей сложности взяток на $14,4 млн.