Медицинское наблюдение установили за детьми и сотрудниками в лагере «Аргунь» в Забайкальском крае, откуда с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали 12 воспитанников.

По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любови Дубиной, в лагере проводится эпидемиологическое расследование.

«За воспитанниками и персоналом установлено медицинское наблюдение. Поскольку неустранимых нарушений в лагере нет, нет и оснований для приостановления его работы», - приводит слова Дубиной ТАСС.

Также она отметила, что пока рано говорить о причинах заболевания.

СК РФ по Забайкальскому краю начал доследственную проверку случившегося.