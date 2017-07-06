Участники беспорядков подожгли в столице Венесуэлы Каракасе полицейский участок в районе муниципалитета Либертадор и автомобили сотрудников правопорядка в районе Сан-Мартин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иностранные СМИ и пользователей социальных сетей.

В интернете была размещена запись, на кадрах которой видно, как группа собравшихся у здания полиции людей запускала бутылки с зажигательной смесью в участок. После чего летела еще одна бутылка, и здание загоралось, пишет «РИА Новости».

В Сан-Мартин была слышна стрельба и отмечены беспорядки.