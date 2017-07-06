Оргкомитет Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро задолжал кредиторам около 40 миллионов долларов и не в состоянии расплатиться с долгами, пишет агентство The Associated Press.

Оргкомитет обратится к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи в погашении задолженности. Ожидается, что встреча глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Нузман посетит штаб-квартиру МОК на следующий неделе.

В свою очередь, в МОК заявили, что долговые обязательства лежат на Рио-де-Жанейро и Бразилии. При этом комитет готов оказать организаторам помощь.

«Международный олимпийский комитет готов и дальше оказывать поддержку оргкомитету Рио-2016. Для этого нам необходимо обладать надежной и правдивой информацией, которой у нас пока нет», — говорится в сообщении МОК.

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