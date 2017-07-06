Российские Министерство труда внесло поправки в Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы. Граждане получат право на свободное от работы время, необходимое для проезда к месту отпуска при использовании отпуска по уходу за ребенком, сообщается на сайте правительства России в четверг.

Также Минтруда определило случаи, когда работодатель обязан уведомить следственные органы, если проходящий у него альтернативную гражданскую службу гражданин уклоняется от нее. Это его неявка к месту прохождения службы, отказ от заключения срочного трудового договора и выезд без согласования с работодателем за пределы населенного пункта, где он несет службу.

По данным Минобороны, которые приводит ТАСС, в весенний призыв прошлого года на государственную альтернативную службу планировалось направить 559 человек.